Tiktok, Cerra (Ced): "Allarme Usa? In Cina non chiara separazione tra mercato e Stato"

Il rischio che TikTok possa rappresentare una minaccia per la sicurezza c'è "nel senso che, laddove non c'è chiarezza su come vengono prelevati i dati e utilizzati, qualsiasi applicazione da qualsiasi paese arrivi rappresenta un rischio per la privacy". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente Centro economia digitale, Rosario Cerra, commentando le dichiarazioni del presidente della Commissione intelligence del Senato, Mark Warner che in un'intervista a 'La Repubblica' ha spiegato che l’app per la condivisione dei video lanciata dalla compagnia cinese ByteDance rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale ma non solo negli Stati Uniti.

"Il problema che abbiamo con la Cina - sottolinea ancora Cerra - è che non è ben chiara la separazione tra mercato e Stato. Anzi è abbastanza chiara e non è quella che vogliamo noi occidentali. Quello che per noi è un principio cardine della democrazia, la separazione tra mercato e Stato, nel caso di un'app come TikTok non è garantito o non è sicuro che sia garantito e c'è il rischio che i dati possano essere usati per altri scopi come ad esempio controllare i cittadini".

Più in generale, osserva il presidente del Centro economia digitale, c'è un rischio per la privacy ma c'è anche un rischio geopolitico, ossia quello "dei dati in mano a realtà che non esercitano una democrazia liberale: c'è quindi un problema orizzontale, basta pensare ai dati in mano ai colossi californiani, e un problema verticale, quello geopolitico, in cui dati in mano ad alcuni Stati possono allarmare".

Secondo Cerra c'è la possibilità di intervenire sia da un lato che dall'altro. "In Europa c'è il Gdpr (General Data Protection Regulation)", il regolamento europeo che disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali, "che ha rappresentato una mezza rivoluzione. Ma c'è una tale complessità nei servizi informatici che i dati in possesso delle aziende sono difficilmente controllabili da parte di un singolo cittadino. E più si va avanti più sarò difficile. Servirebbero sistemi aggregati di controllo", sottolinea Cerra.

Attualmente, spiega il presidente del Ced, "siamo oggettivamente in una fase quasi embrionale della produzione dei dati personali. Tra qualche tempo, quando l'internet delle cose entrerà pesantemente nella vita delle persone, con sempre più dispositivi e macchine collegate ci sarà un'enorme produzione di dati. Una produzione talmente alta che sarà difficilmente controllabile se non pensiamo adesso su come affrontare il problema. Più aspettiamo più diventerà complesso".