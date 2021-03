TikTok, in arrivo nuove funzioni 'anti-fake': ecco quali

Roma, 22 mar. (Adnkronos)

TikTok lancia anche in Italia nuove funzioni per l’identificazione di contenuti fuorvianti o non veritieri, "al fine di limitarne la condivisione all’interno della community". L'annuncio arriva in un post di Gina Hernandez, Product Manager, Trust & Safety. Oggi contro le fake news "facciamo un passo in più - spiega - informando direttamente gli utenti quando individuiamo un video che contiene informazioni non dimostrate, con l’obiettivo di limitarne ulteriormente la condivisione".

Qualora un video dovesse presentare contenuti non verificati con certezza, verrà applicato un banner così da renderlo noto anche agli altri utenti. Al Creator che l’ha pubblicato, invece, verrà inviata una notifica per informarlo di quanto accaduto. Inoltre, se un utente volesse condividere il video segnalato come “non verificato”, apparirà una notifica per ricordarglielo.

La novità va ad aggiungersi alle collaborazioni che il social per i video musicali ha già con organizzazioni leader nel fact checking come PolitiFact, Lead Stories, SciVerify e, come realtà italiana, Pagella Politica.