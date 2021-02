TikTok, sicurezza nostro impegno, contattati consumatori del Beuc

Roma, 16 feb. - (Adnkronos)

“La sicurezza della nostra community, in particolare dei nostri utenti più giovani, e rispettare le normative dei paesi dove operiamo sono responsabilità che ci assumiamo con la massima serietà". A sottolinearlo un portavoce di TikTok in merito al reclamo dei consumatori Ue alla Commissione Europea e alla Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori contro il social che fa capo alla cinese ByteDance. Al Beuc TikTok ha proposto un incontro.

"Lavoriamo ogni giorno con impegno per proteggere la nostra community, motivo per cui abbiamo intrapreso azioni significative, tra cui - spiega il portavoce - rendere privati di default gli account degli utenti minori di 16 anni. Abbiamo inoltre sviluppato una versione semplificata delle nostre policy relative alla privacy con un linguaggio e un tono che rendono più semplice per gli adolescenti comprendere il nostro approccio alla privacy" .

"Siamo sempre aperti a comprendere come possiamo migliorare e abbiamo contattato il Beuc perché vogliamo proporre un incontro per ascoltare le loro preoccupazioni" conclude il portavoce. L'Organizzazione europea dei consumatori, con sede a Bruxelles, riunisce 45 organizzazioni europee di consumatori di 32 paesi.