TiLinko: aumenta la quota di mercato con fatturato in crescita del 70%

(Roma, 27 gennaio 2021)

Con oltre 2000 siti lavorati e più di 8.000 redazionali pubblicati, TiLinko consolida il suo successo nel campo delle Link Building e Digital Pr, confermandosi come una delle realtà italiane più importanti nel settore. L'agenzia, nell'anno che si è appena concluso, ha infatti visto aumentare la sua quota di mercato in modo significativo, registrando una crescita del fatturato su base annua del 70%. Un risultato sorprendente, frutto di un lavoro di squadra sapientemente guidato dall'esperienza del ceo Stefano Schirru, da oltre 13 anni nel campo della costruzione di profili link e identità digitali.

Al centro del successo di TiLinko. L’aver intuito la crescita del digitale e l'importanza che avrebbe avuto in un momento storico particolarmente segnato dalla recente emergenza sanitaria. Un periodo che ha visto sempre più utenti rivolgersi al web per l'acquisto di prodotti e servizi e che ha spinto molte aziende a riorganizzarsi per rispondere alle nuove esigenze del mercato. L'agenzia di link building TiLinko, in particolare, lavora costantemente per garantire alle diverse realtà presenti online un'ottima visibilità sui motori di ricerca. Una visibilità legata alla reputazione e alla brand awareness per conseguire maggiori contatti e un interessante aumento delle vendite online.

La conoscenza del brand per aumentare il fatturato

L’approccio su cui si basa ogni attività di TiLinko è mirato a rafforzare l’immagine di un brand attraverso la condivisione dei suoi valori: dalla storia della sua fondazione al livello qualitativo dei prodotti, passando per l’esperienza sul mercato e l’assistenza al cliente, ogni aspetto è accuratamente messo in evidenza da un lavoro scrupoloso, che fornisce all’utenza una serie di informazioni che possono fare la differenza. Nello specifico, la scelta di TiLinko è quella di puntare su una comunicazione che pone al cento la persona: una comunicazione basata quindi non sui numeri, ma sull’importanza dell’individuo, considerato come un soggetto e non un bersaglio.

E in un momento storico in cui si è bombardati da un numero spropositato di slogan e messaggi pubblicitari, poter contare su una comunicazione di qualità è un bonus irrinunciabile, soprattutto per tutti quegli e-commerce determinati ad aumentare le loro vendite. Essere incisivi online tramite la Link Building e le digital PR significa infatti poter contare su un grado di autorevolezza maggiore, che conduce a un bacino d'utenza sempre più ampio e avvantaggia ogni canale commerciale.

TiLinko: i valori alla base del successo

L'aderenza scrupolosa a questi principi oggi fa di TiLinko una realtà in grado di far fronte a tutte le principali sfide del mercato. Sfide che si combattono soprattutto online, dove i progressivi aggiornamenti di Google, con le loro modifiche qualitative, hanno gradualmente trasformato il mondo della SEO. Di conseguenza, oggi, molto più che in passato, la qualità è un requisito imprescindibile, e solo un'agenzia che abbia messo in conto l'importanza di questi processi può considerarsi un volano dei principali cambiamenti del settore.

A tutto questo, TiLinko affianca fondamenta molto solide, basate su una serie di valori costitutivi. Il primo è la qualità, intesa sia come approccio alle procedure sia come fulcro della realizzazione dei contenuti. Il secondo è la velocità, che si basa sulla necessità di portare a termine ogni progetto nel minor tempo possibile, per valorizzare al meglio le analisi effettuate in un determinato periodo di tempo.

Il terzo valore alla base di Tilinko è invece la puntualità, intesa come rispetto delle tempistiche e delle consegne, cui si accosta anche l'affidabilità, che punta a dare alla clientela la certezza che ogni progetto verrà trattato con la massima cura. In poche parole, TilLnko rappresenta un punto di riferimento per quei clienti che sentano l'esigenza di affidarsi a un partner competente, che possa occuparsi della Link building e delle Digital Pr a 360 gradi. A supporto di questa realtà, uno staff competente e costantemente formato, preparato a valorizzare con successo ogni singola attività di vendita.

