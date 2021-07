Tilllate.world L’ecosistema che cambierà il modo di vivere la NightLife

Chiasso, 16 luglio 2021 -Tornare in sicurezza nei locali e supportarne la ripresa. Questi sono gli obiettivi del progetto a cui sta lavorando Cristian Miozzari, imprenditore svizzero, numero uno di Tilllate.world, realtà consolidata da anni a livello mondiale nel settore della nightlife, che in questi mesi sta studiando il nuovo Tilllate.world.

Tilllate.world sta facendo, infatti, passi da gigante. Il brand, conosciuto in tutto il mondo come agenzia fotografica specializzata in immagini legate ai locali da ballo e al divertimento notturno, ha utilizzato questo anno per evolversi e contribuire attivamente alla ripresa della nightlife appena sarà possibile.

Tilllate.wolrd si trasformerà, grazie alla sua esperienza decennale nel settore, in un ecosistema che ruota attorno al mondo della nightlife: una piattaforma online e una APP, che sarà scaricabile gratuitamente sugli store per Android ed Ios, dedicate non solo a tutti coloro che desiderano tornare a divertirsi, ma anche e soprattutto ai proprietari/gestori che potranno avere un controllo più organizzato della clientela, quindi offrire un maggiore sicurezza, e offrire ai propri ospiti servizi in più per vivere al meglio l’esperienza nel loro locale.

Ripartire con il piede giusto sarà, infatti, fondamentale per tutti i proprietari/gestori che troveranno in Tilllate.world un prezioso strumento per promuovere al meglio i loro eventi/serate selezionando gli utenti in target grazie alla geolocalizzazione, all’età e agli interessi musicali. In questo modo potranno aumentare esponenzialmente i contatti e, di conseguenza, i potenziali clienti davvero interessati, con un ritorno garantito in termini di affluenza e di introiti.

Cristian Miozzari – AD Tilllate.world afferma - "Abbiamo ascoltato per anni i nostri clienti ed utenti e ancora di più lo abbiamo fatto in questo ultimo anno così difficile per il tutto il mondo dell’intrattenimento. E anche noi vogliamo dare il nostro contributo per sostenere la ripresa del mondo della notte, in tutta sicurezza, appena sarà possibile. E lo faremo grazie all’ecosistema che stiamo finalizzando, una piattaforma e una app che renderanno più semplice la gestione e la promozione degli eventi per i club e gli organizzatori”

Tra le diverse funzioni, ad esempio, Guestlist che permetterà ai clienti dei locali di iscriversi nella “lista d’ingresso”, con la possibilità di saltare la fila grazie al QR code che riceverà sul proprio smartphone. In questo modo non solo gli ospiti del locale entreranno in modo più veloce e smart, ma soprattutto non si creeranno assembramenti e i gestori avranno sotto controllo in real time il numero effettivo degli accessi.

Inoltre, sempre in modo anonimo rispettando la privacy degli iscritti, attraverso i dati che i clienti rilasceranno al momento dell’iscrizione, sarà possibile comunicare velocemente con loro, ad esempio avvertirli nel caso di una positività al Covid con un semplice messaggio.

Molte altre saranno le novità e le soluzioni che l’ecosistema Tilllate.world offrirà agli utenti e ai proprietari/gestori dei locali… Stay Tuned!