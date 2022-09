Tim Burton presenta Mercoledì

29 settembre 2022.Eccellenza in palinsesto è la presenza di una delle figure più iconiche del cinema del nostro tempo: Tim Burton, creatore di mondi e personaggi divenuti parte dell’immaginario collettivo, tra cui “Edward mani di forbice”, “Big Fish”, “La sposa cadavere”, “La fabbrica di cioccolato”...

In collaborazione con Netflix, Tim Burton sarà presente a Lucca Comics & Games per presentare lunedì 31 ottobre l’anteprima europea del primo episodio di “Mercoledì”, l’attesissima serie tv diretta dal celebre regista che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy.

La serie, interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams e di cui Tim Burton ha diretto i primi quattro episodi, è in arrivo su Netflix dal 23 novembre.