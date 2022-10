Tim, Diasorin e Nexi trascinano in alto Piazza Affari

Continua a segnare risultati positivi Piazza Affari, replicando l’ottima performance messa a segno ieri. Il Ftse Mib guadagna lo 0,93% a 21.518,78 punti. Sale leggermente lo spread tra Btp e Bund tedeschi, rimanendo tuttavia nell’orbita dei 240 punti. Oggi la Commissione Ue ha presentato il piano per affrontare la crisi energetica in Europa, con un price cap dinamico, la riforma dell’indice Ttf di Amsterdam e stoccaggi comuni di gas. Dall’esecutivo comunitario è poi arrivata l’apertura a una riprogrammazione dei fondi di coesione per fornire sostegni a famiglie e imprese contro i rincari dell’energia.

Nel frattempo sembrano essere quasi superate le tensioni tra i partiti di centrodestra e questo probabilmente porterà a breve a un nuovo governo in Italia a breve. Si comincia già a parlare di riforma delle pensioni, con l’introduzione di Quota 41 con soglie d’età diverse.

Sul listino principale di Piazza Affari brilla Tim (+6,36%), con gli investitori che tornano a scommettere su un'opa del fondo Cvc. Bene anche Stellantis (+1,62%). L’Acea ha reso noto che a settembre sono state immatricolate nell’Unione europea oltre 780mila vetture, in aumento del 9,6% rispetto alle 718mila dello stesso periodo del 2021. Crescono anche le vendite Stellantis, dello 0,03%, arrivando a 148.376 auto cedute sul mercato. In netto rialzo anche Interpump (+2,91%), Nexi (+3,76%) e Diasorin (+4,53%).

In coda, invece, ci sono Tenaris (-1,99%), Terna (-1,07%), Campari (-1,35%), Eni (-1,13%), Italgas (-0,66%), Leonardo (-0,19%) e Pirelli (-0,44%). (in collaborazione con Money.it)