Tim, domani cda: informativa su dialogo con Kkr e su proposta Cvc

Un'informativa sulla manifestazione di interesse di Kkr, dopo la risposta del fondo Usa alle richieste di precisazioni, e anche sulla proposta non vincolante ricevuta dal fondo Cvc. Sono due dei principali punti dell'agenda del cda di Tim che si riunisce domani dopo il board di inizio mese. La proposta di Cvc giunta nella tarda serata del 25 marzo scorso riguarda l’acquisto di una partecipazione di minoranza in una società, da costituire in caso di perfezionamento dell’operazione, nella quale sarebbero incluse le attività della divisione Enterprise di Tim (cioè connettività e servizi Ict) oltre a quelle di Noovle, Olivetti, Telsy e Trust Tecnologies.

In realtà dal board di domani, a quanto si apprende, non sono attese delibere in quanto lo scorso 13 marzo il cda ha dato mandato al presidente Salvatore Rossi e all'Ad Pietro Labriola di proseguire l'interlocuzione non solo con Kkr ma anche con altri potenziali soggetti interessati. Cio' detto il confronto sui prossimi passi da compiere ci sarà anche perché a stretto giro Tim invierà la risposta a Kkr: giovedì scorso il fondo ha confermato l'interesse per l'intero capitale di Tim allo stesso tempo indicando di essere pronto a valutare anche l'ipotesi di integrazione della rete con quella di Open fiber se dovesse creare valore con gli azionisti nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche dell'Antitrust. Sempre a quanto si apprende l'ipotesi da parte di Tim è quella di aprire alla richiesta di due diligence ma solo se confirmatoria, cioè a seguito di una offerta vincolante. Mentre, su temi come ad esempio quello dell'integrazione con Open fiber, il gruppo potrebbe rendersi disponibile a organizzare management meeting.

Il cda di domani, oltre al dialogo con i fondi che come nel caso di Cvc si inseriscono nell'alveo del piano industriale che poggia sulla separazione della rete dai servizi messo a punto da Labriola, avrà comunque molti altri punti in agenda sul fronte del business e delle gare.