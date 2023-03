Tim Draper finanzia la ricerca cripto

Il 2023 è iniziato bene per il settore fintech, con imprese e investitori pronti a sostenere un ultimo sforzo per cercare di risolvere la lunga crisi dei mercati digitali. Tra questi, Tim Draper, che attraverso la sua fondazione ha staccato un assegno dal valore di 100mila dollari per destinarlo a Brink, gruppo impegnato da anni in attività di ricerca e sviluppo legate al Bitcoin e alle tecnologie del Web3. L’operazione ha stupito gli addetti ai lavori, che ancora ricordano la sincera avversione che il milionario ha sempre provato per le criptovalute.