Tim, Giorgetti: "Governo valuterà interesse pubblico, rete strategica"

"Il governo valuterà giustamente l'interesse pubblico, che è sotteso a una rete che ha profili anche strategici quando l'Opa ci sarà e quando il piano sarà dettagliato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla manifestazione di interesse di Kkr per Tim. Parlando a margine dell’Eicma alla Fiera di Rho, a Milano, Giorgetti ha spiegato che "in questo momento c'è soltanto una manifestazione di interesse, il governo valuterà e ha deciso di valutarlo collegialmente con un organo che il presidente Draghi ha voluto. L'aspetto è ovviamente di enorme complessità".

La lettera di intenti di Kkr per Tim definisce l'interesse per la compagnia come "amichevole, ma aspettiamo i dettagli per vedere in che cosa consiste. E' difficile parlare di una cosa che manca di elementi sostanziali" ha affermato Giorgetti.

"I sindacati - ha aggiunto - sono legittimamente preoccupati, dopodiché vedremo la proposta che viene avanti e vedremo le decisioni che adotterà il consiglio di Tim venerdì".

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è espresso a favore di un cambio di management in Tim. "L’ho letto sui giornali. Il governo fa altro e non si esprime sul management" ha detto il ministro dello Sviluppo economico.



"Astraendoci dal caso di Tim, perché il governo non vuol dare alcun tipo di valutazione, essendo in presenza di una società quotata in Borsa", l’interesse di un fondo di investimento straniero per un’impresa italiana "è molto positivo" ha poi sottolineato. Giorgetti ha spiegato: "Nella mia attività in giro per il mondo anch’io cerco di convincere gli investitori a livello internazionale che l'Italia è un posto dove investire. Noi speriamo che in Italia venga tanta gente a investire. Naturalmente, a delle condizioni di ragionevolezza sotto ogni profilo".