Tim, oggi cda straordinario su manifestazione interesse Kkr

Tim ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione straordinario per valutare la manifestazione di interesse ricevuta dal fondo Usa per l’acquisizione del gruppo. Lo si apprende da fonti interpellate sulla notizia pubblicata oggi dal Corriere della Sera che riferisce di una proposta arrivata al presidente di Tim Salvatore Rossi da parte del fondo americano, già azionista di Fibercop. La riunione del board è convocata nel pomeriggio.

VIVENDI - “Vivendi è un investitore a lungo termine in Telecom e lo è stato fin dall'inizio. Vivendi smentisce con fermezza di aver avuto qualsiasi discussione con qualsiasi Fondo, e più specificamente, con Cvc”. Ad affermarlo è un portavoce di Vivendi che ribadisce “la propria volontà e disponibilità a lavorare al fianco delle autorità italiane e delle istituzioni pubbliche per il successo a lungo termine di Tim”.