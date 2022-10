Via libera dal cda di Tim al rinnovo del memorandum siglato con Cdp con l’obiettivo di una rete unica con Open Fiber ma senza l'esclusiva. Il nuovo termine per l'offerta non vincolante, secondo quando si apprende, è fissato al 30 novembre. Sarebbe questa la decisione del board che si è riunito oggi per decidere sull'estensione della timeline chiesta da Cdp in vista del termine per l'offerta non binding che era fissata al 31 ottobre.