Tim, Ugliarolo (Uilcom): "auspichiamo convocazione Labriola in tempi strettissimi"

"Attendiamo di poter incontrare Pietro Labriola", il direttore generale di Tim, "per aprire un ragionamento. Auspichiamo che una convocazione e la sua disponibilità al confronto arrivi in tempi strettissimi". Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario generale della Uilcom Uil, Salvo Ugliarolo.

L'uscita di ieri dell'ex ad Luigi Gubitosi dal Cda, rileva ancora il leader della Uilcom, "segna il nuovo cambio alla governance di questa azienda. Con l'arrivo del futuro amministratore delegato, arriveremo a cinque in sette anni. Pensiamo che un'azienda come questa, per un'azienda di tale grandezza e con tali numeri, non meriti una situazione di questo genere, un calvario di questo genere".

Da sempre, rileva Ugliarolo, "siamo assolutamente contrari ad operazioni di smantellamento. Questa azienda ha ancora delle potenzialità ma la politica, in questi anni, è stata incapace di una visione industriale per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni. Alla nuova governance di Tim chiederemo di poter capire i loro obiettivi e le loro strategie".