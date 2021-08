Tim vittima di 'data breach', informati autorità e clienti coinvolti

L'azienda: "Attivate e rafforzate le misure per interrompere questa attività ed evitare che si ripeta"

Un 'data breach' ha coinvolto oggi Tim che conferma "di aver registrato un’attività non autorizzata su dati di utenze di alcuni clienti".

L’azienda "ha già attivato e rafforzato tutte le misure necessarie per interrompere questa attività ed evitare che si ripeta, informando le autorità competenti ed i clienti interessati". In ogni caso, precisa, "i dati coinvolti non contengono informazioni che possano abilitare funzioni di pagamento".

In particolare i clienti coinvolti sono stati invitati a cambiare le credenziali di accesso dell'app mytim in via precauzionale.