Per il Time il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è la Persona dell'anno 2022. "Ha galvanizzato il mondo in un modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cadevano le bombe russe è stata epocale", ha spiegato la testata. Per Zelensky è il secondo riconoscimento di prestigio in pochi giorni, lunedì scorso quello del Financial Times.