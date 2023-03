Tineco ridefinisce il concetto di lavapavimenti con tre caratteristiche che contraddistinguono FLOOR ONE S5

Per una pulizia dei pavimenti ad alta tecnologia, facile da usare e in grado di far risplendere ogni casa

MILANO, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Una pulizia approfondita della propria casa è fondamentale per ogni utente, e Tineco lo sa bene. Per questo motivo, da sempre studia i suoi prodotti per rispondere alle esigenze di tutti, ma FLOOR ONE S5 unisce le necessità di molti e diventa il prodotto ideale per avere dei pavimenti sempre igienizzati e splendenti. Grazie alle sue tre caratteristiche principali, questo modello si contraddistingue sul mercato e risponde a quello che gli utenti ricercano in una lavapavimenti.

Un sistema di pulizia ad acqua corrente

Delle spazzole sporche non assicurano una pulizia profonda del pavimento, il classico mocio e i detergenti tradizionali non garantiscono superfici completamente igienizzate e pulite. Infatti, i residui si insinuano nelle setole e si depositano nuovamente sul pavimento durante la pulizia. Solamente delle spazzole pulite possono assicurare una pulizia totale delle superfici. Ecco perché Tineco ha dotato FLOOR ONE S5 di un potente sistema di pulizia ad acqua corrente: quattro fasi sequenziali che si susseguono mentre l'utente pulisce e lava i pavimenti.

Ma come funziona? L'acqua viene rilasciata sul rullo della spazzola, il quale mantiene un elevato numero di giri al minuto, l'acqua usata viene rilasciata dal movimento della spazzola, e infine, l'acqua sporca viene aspirata in un serbatoio separato. È semplice, efficace e affidabile.

Autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione

Una lavapavimenti efficace si pulisce da sola dopo l'uso, e Tineco si contraddistingue per ottenere risultati sempre ottimali e garantire un processo di autopulizia efficace per le proprie spazzole. Il caldo elimina davvero i batteri? Secondo uno studio di Zwietering, et al. (1994), l'aumentare delle temperature facilita il proliferare dei batteri. Per questo motivo, se si ha un getto di aria calda sulla spazzola, inferiore ai 100°, è più probabile la dispersione di microrganismi nell'ambiente.

Invece, durante il processo di autopulizia di FLOOR ONE S5 avviene anche un'azione di asciugatura a centrifuga che assicura spazzole sempre pulite, eliminando anche possibili residui di sporco e odori sgradevoli. Tineco, infatti assicura un sistema di pulizia igienizzato e ideale per tutte le famiglie.

Tineco iLoop Smart Sensor: per una pulizia ancora più intelligente

Una buona lavapavimenti deve essere abbastanza intelligente da regolare automaticamente il flusso d'acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo quando si verificano situazioni di pulizia diverse. Il sensore iLoop integrato fa proprio questo, fornendo utili promemoria per la manutenzione, rapporti sulla pulizia e altre risorse utili lungo il percorso.

Gli utenti non dovranno portarsi dietro un serbatoio d'acqua pesante solo per lavare il pavimento della cucina. Sì, iLoop di Tineco ha pensato anche a questo, effettua regolazioni automatiche del livello di pulizia in tempo reale. Inoltre, calcola la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in base alle esigenze di pulizia. L'intero processo viene monitorato per garantire la massima efficienza energetica, aumentando la potenza per lo sporco più difficile e riducendola nelle aree pulite. In questo modo si massimizza la durata della batteria e si risparmia sempre acqua ed energia.

Per saperne di più su come FLOOR ONE S5 di Tineco può rivoluzionare l'esperienza di pulizia domestica di chiunque e per vedere l'intera gamma di prodotti per la pulizia della casa, visitate il sito web del marchio qui.

Bibliografia:

Zwietering, M.H., Cuppers. H.G.A.M., Wit, J.C and Riet, K.Van't. 1994, 'Evaluation of Data

Transformations and Validation of a Model for the Effect of Temperature on Bacterial Growth',

Applied and Environmental Microbiology, vol. 60, no.1, pp. 195-203.

