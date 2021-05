"A fronte del rischio di una mancata firma dei commissari di Tirrenia in As e del Mise su un accordo per cui tutti i particolari economici sono già stati trovati, qualora la firma non arrivasse immediatamente i marittimi e il personale di terra di Federmar Cisal bloccherà le navi di tutto il gruppo Onorato. È inammissibile mettere a rischio seimila posti di lavoro e il futuro di altrettante famiglie per cavilli burocratici". E' quanto si legge in una nota.