Titoli di Stato, Amato (Bocconi): "Mes sia agenzia debito senza mutualizzazione"

La Bce preveda uno stop alla stretta monetaria perché ha effetti recessivi e non "sempre è la risposta più azzeccata" contro i rialzi dell'inflazione. Così Massimo Amato, professore associato di Storia finanziaria alla Bocconi.

"L'inflazione nell'Unione Europea - spiega l'economista - non è la stessa degli Usa, è un'inflazione per lo più legata ai costi e che sta seguendo l'andamento dei costi energetici". Dunque, prosegue, "è un'inflazione non fondamentalmente o esclusivamente trattabile con una stretta monetaria".

"La mossa della Bce può essere giustificata con il bisogno di allinearsi agli Usa perché il rialzo dei tassi attrae capitali" osserva Amato, sottolineando che "ci si muove sempre su un crinale: non fare esplodere l'inflazione ma è necessario anche evitare una recessione visto che lo strumento monetario è recessivo e l'Ue non viene da 10 anni di prosperità ma di depressione". Dunque, conclude "sarebbe meglio fermare la stratta monetaria appena possibile" .

Amato si sofferma anche sul dibattito sulla creazione di un'Agenzia europea del debito. Tra i primi economisti a proporre una struttura di questo tipo nel 2020, Amato osserva: "oggi si potrebbe destinare a questa funzione il Mes, trasformandolo o utilizzando quelle risorse già versate", la creazione dell'agenzia sarebbe dunque a costo 'zero' avvalendosi di risorse già stanziate.

"Il Mes, nella struttura attuale, è strumento che serve a poco - sottolinea - ma ha il vantaggio di essere enormemente capitalizzato e con quel capitale si potrebbe finanziare un'Agenzia del debito che nel tempo assorba tutti i debiti pubblici nazionali della zona euro, non solo una parte". E, prosegue l'economista, "man mano che i debiti vanno a scadenza invece di rifinanziarli sul mercato verrebbero finanziati dall'agenzia attraverso l'emissione di Eurobond. L'agenzia inoltre finanzierebbe gli stati con prestiti perpetui in base al loro spread". Un aspetto che tutela il principio della responsabilità caro ai paesi rigoristi del Nord Europa, dove "la Germania pagherebbe meno dell'Italia". Un'agenzia dunque "senza mutualizzazione, dove il tasso del mutuo dipende dalla solvibilità del paese membro". Il tutto, conclude Amato, "con il vantaggio che la nuova Agenzia non lasciando fuori nulla dei debiti pubblici eviterebbe attacchi speculativi verso i paesi".