Tivoli, si barrica in casa e si getta dalla finestra: cade su vigile del fuoco

Un uomo, affetto da problemi psichici, si è barricato nel suo appartamento al quinto piano. Quando ha sentito che i sanitari del 118, chiamati per sottoporlo a Tso, tentavano insieme ai poliziotti di forzare la porta d’ingresso, si è buttato dalla finestra finendo su un vigile del fuoco che intanto in strada allestiva il telo per attenuare una eventuale caduta. E' successo intorno alle 8,50 di questa mattina in via Trento, a Tivoli. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso, il primo all’ospedale di Tivoli, il vigile del fuoco in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Non rischiano la vita.