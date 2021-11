Tiziano Ferro, emozione alla premiazione: "Italia non è quella del Ddl Zan"

Tiziano Ferro e l'emozione durante la premiazione alla terza edizione dell'ITTV - The Italian Tv Festival di Los Angeles, dove non è mancato un accenno al Ddl Zan. "La gente - ha spiegato l'artista - mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un Paese migliore". "Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles - ha detto ancora il cantante -. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito", le parole di Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito "un premio estremamente importante".

La terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e Terra - Eataly Los Angeles, si è conclusa con grande successo. Oltre a Tiziano Ferro, due artisti di incredibile talento e conosciuti in tutto il mondo, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura 'Hand...the winner is' di Fidia Falaschetti. L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie.

IL FESTIVAL

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio.

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction - che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre che un'imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell'audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l'Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana - con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab - e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA.