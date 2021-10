Tlc: Agcom, a giugno Sim complessive oltre 105 mln (+1,9 mln ), avanti M2M**

A fine giugno 2021 le Sim complessive superano i 105 milioni (+1,9 milioni su base annua): nello specifico, le Sim Machine to Machine (M2M) sono cresciute per poco meno di 2 milioni, mentre quelle “solo voce” e “voce+dati” allo stesso tempo si sono ridotte per quasi 400 mila unità.E' quanto emerge dall’Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom. Tim risulta prima (28,8%), seguita da Vodafone (28,7%) e WindTre (25,0%) mentre il nuovo entrante Iliad si attesta al 7,4%.

Considerando il solo segmento delle Sim“human”, ovvero escludendo le M2M, Iliad ha superato il 10% con una crescita di 2,0 punti percentuali su base annua, mentre WindTre, nonostante una quota in calo di 1,8 punti percentuali, rimane il principale operatore con il 27,0% seguito da Tim con il 26,0% e Vodafone con il 23,5%.

Prosegue la crescita della larga banda mobile: il consumo medio unitario mensile di dati nel primo trimestre dell’anno è stimabile in circa 11,7 GB/mese, in crescita del 27,9% su base annua. Nel secondo trimestre del 2021 poco meno del 73% delle complessive linee human ha effettuato traffico dati.