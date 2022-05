Tlc, Ascani (Mise): 'Voucher connettività anche ai professionisti"

“Il governo amplia in maniera importante la platea dei beneficiari del Voucher Imprese: oltre alle aziende di dimensione micro, piccole e medie, ora anche i professionisti potranno richiedere il bonus. Questa iniziativa va incontro all’esigenza di assicurare il più ampio supporto possibile alla digitalizzazione del tessuto produttivo”. Così Anna Ascani, Sottosegretaria al Mise, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che allarga i vantaggi della misura - varata per le Pmi nel mese di marzo - alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione.

Inoltre il decreto rimodula le risorse destinate alle diverse tipologie di bonus, aumentando lo stanziamento a favore dei voucher con le caratteristiche di connettività più elevate .

"Continuiamo a lavorare per sostenere la domanda di connettività”, ha dichiarato Ascani. “Questa è solo una delle misure messe in campo dal Mise in favore della categoria degli autonomi, un'importantissima componente del nostro sistema economico”.