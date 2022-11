Tlc, Butti: 'Inizio con Meta e Fb incontri con Ott'

"Il tavolo che ho annunciato (con gli operatori n.d.r.) probabilmente lo convocherò a gennaio: ho atteso a convocarlo perché abbiamo aspettato una ventina di giorni l'attribuzione delle deleghe e ora le deleghe sono inequivocabili. So che le obiezioni da parte degli operatori possono: 'è l'ennesimo tavolo, ne abbiamo già fatti'. Ma io vorrei proposte per esempio sul rapporto tra i nostri operatori e il vasto mondo degli Ott. Domani incontrerò Meta e Facebook, comincio così una serie di incontri per capire pertugi all'interno dei quali inserirci sul rapporto con gli operatori di tlc". Lo afferma a 5G Italy il sottosegretario alla presidenza con delega all'innovazione Alessio Butti.