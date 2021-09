TLF Associati: un convegno per “Salotti d’Impresa. Contenere i rischi di impresa”

Roma 29 settembre 2021. Il 21 ottobre 2021 alle ore 16.30 a Roma, la TLF Associati organizza presso la sua sede un convengo per dialogare sui grandi temi del mondo dell’impresa (

Si terrà a Roma il 21 ottobre 2021 alle ore 16.30, presso la sede di TLF Associati, il nuovo e consueto appuntamento tra imprese e mondo istituzionale ed accademico.

“Dopo la lunga pausa imposta dal covid – spiega l’avv. Gabriele Pacifici Nucci, socio TLF Associati – riprendono i nostri incontri con imprenditori, attori istituzionali ed universitari su tematiche di ordine giuridico legate ai temi d’impresa. L’idea non è quella di un convegno o di un corso ma di un confronto aperto e senza schemi precostituiti tra coloro i quali pensiamo possano fornire, per qualificazione, preparazione e incarichi ricoperti un grande contributo per nuove idee”.

In questa occasione la TLF Associati vuole affrontare il tema degli strumenti della limitazione della responsabilità d’impresa per capire se, con l’evoluzione normativa, siano ancora veramente idonei a contenere il rischio d’impresa dell’imprenditore, del dirigente e dell’azionista.

“La base di questo incontro – afferma l’avvocato Pacifici Nucci – è l’analisi di come le normative fiscali, civili e penali abbiano stravolto il concetto di responsabilità limitata. Ma ancora di più, un esame della prassi commerciale e contrattuale, posso far emergere l’attuale stato dell’arte del principio di responsabilità limitata”.

Pensare a nuovi modelli che possano consentire a chi voglia fare impresa, qualunque ruolo intenda rivestire, di gestire e misurare la propria esposizione al rischio è l’obiettivo di questo nuovo salotto d’impresa.

“La formula – conclude il socio della TLF Associati – è quella di un salotto e abbiamo voluto sottolinearlo ancora di più affiancando agli eventi una simpatica degustazione enogastronomica organizzata da aziende di eccellenza di volta in volta selezionate dal nostro Studio”.

I marchi internazionali Poggio le Volpi e Epos Bistrot cureranno, per questo evento, la cornice enogastronomica dell’evento.

