Tod's corre in Borsa con acquisti Lvmh

Lvmh che si rafforza nel capitale di Tod's fino al 10% scatena gli acquisti sul titolo in Borsa e i mercati sembrano scommettere su nuove operazioni straordinarie. A Piazza Affari, la società guadagna il 9% a 38,48 euro, proseguendo il trend di forte rialzo cominciato con l'annuncio dell'ingresso di Chiara Ferragni nel board della compagnia. Nell'ultimo mese, il titolo della società guidata da Diego Dell Valle è cresciuto del 27%. Il colosso del lusso francese controllato da Bernard Arnault già possedeva il 3,2% del capitale di Tod's e ha comprato direttamente da Della Valle. "La notizia è positiva per il titolo, in quanto pone Lvmh come naturale compratore in caso di futura vendita dell'azienda", sottolinea Equita sim, che ipotizza un premio di maggioranza del 25% rispetto al prezzo di 33,1 euro fissato per la vendita del pacchetto. Il prezzo di un potenziale M&A potrebbe essere intorno a 40 euro. "La scelta di vendere oggi solo il 6,8% lascia pensare che Della Valle non voglia vendere nel breve e intenda perseguire ancora un rilancio in autonomia; su questo noi pensiamo che la visibilità resti bassa e che alla fine la vendita resti lo scenario più probabile, ma solo fra qualche anno", aggiungono gli analisti. Della Valle ha incassato circa 74 milioni e scende al 63,6% del capitale.