"Togliete titolo alla duchessa Meghan", Twitter scatenato dopo intervista Oprah

(Adnkronos)

La 'bomba' Meghan, dopo l'intervista con Oprah Winfrey, è deflagrata anche su Twitter dove "AbolishThe Monarchy' (abolire la monarchia) è diventato 'trending topic'. Se negli Usa si loda il 'coraggio' di Meghan, in Gran Bretagna è tutt'altra musica e molti chiedono su Twitter che lei ed Harry siano privati del titolo di Duchi di Sussex.

"La Regina deve privare Harry e Meghan dei loro titoli, rimuovere Harry dalla successione e negargli ogni sostegno finanziario. La famiglia deve tagliarli fuori. Ad Harry non importa nulla della sua famiglia. A Meghan importa solo dell'attenzione e del denaro", scrive uno dei tanti utenti britannici furiosi con la coppia. "Meghan e Harry sono un affronto a questo paese", scrive un altro. Scatenato il giornalista televisivo Piers Morgan, che parla su Twitter di "tradimento della regina". "Harry vuole che l'America e il resto del mondo odino la sua famiglia, la famiglia reale e il suo paese", incalza l'ex direttore del Daily Mirror, che parla anche di "accuse spazzatura senza fondamento" contro la sovrana, mentre suo marito Filippo si trova in ospedale.

Negli Stati Uniti il tono è ben diverso, con il tema del razzismo al centro di molto commenti. A partire da Serena Williams, che in un lungo messaggio su Twitter dice di capire "il dolore e la crudeltà" sofferti da Meghan, ricordando di aver sperimentato "in prima persona il sessismo e il razzismo delle istituzioni e dei media, usati per denigrare le donne e le persone di colore".