Tokyo 2020 basket, Italia-Francia: i quarti in diretta

Francia avanti 43-42 contro l'Italia all'intervallo della sfida valida per i quarti di finale del torneo di basket a Tokyo 2020. Gli azzurri, avanti anche di 6 punti nel corso del match, sono pienamente in partita nonostante una prestazione non brillante al tiro dalla lunga distanza. L'Italia chiude i primi due periodi con il 26% da 3 punti (43% per la Francia). Pesano i 10 punti a testa di Gallinari e Polonara. La Francia, che sfrutta i 12 punti di Fournier e la difesa di Batum, comanda a rimbalzo (23-18) grazie ai centimetri di Gobert (10 punti) e Fall.