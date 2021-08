Gli azzurri battono i polacchi Bryl-Fijalek per 2-0, prossima partita con i qatarioti Cherif-Ahmed

Gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai avanzano ai quarti di finale del torneo olimpico di beach volley a Tokyo 2020 grazie al successo per 2-0 (22-20, 21-18) sui polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. Ora nei quarti, in programma mercoledì, la coppia azzurra se la vedrà con i qatarioti Cherif-Ahmed, finora imbattuti a Tokyo come i vice campioni olimpici di Rio 2016.