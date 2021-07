Tokyo 2020, Centracchio bronzo nel judo: "Il Molise esiste"

"Il mOlise esiste ed è forte". Così Maria Centracchio dopo la medaglia di bronzo del judo categoria -63kg a Tokyo 2020. La ragazza di Isernia è la prima molisana a conquistare una medaglia individuale alle Olimpiadi. "La medaglia della grandissima amica Odette Giuffrida mi ha dato la spinta, vederla sul podio mi ha dato ancora più forza. Spero che siano orgogliosi di me, la mia regione non è conosciuta nemmeno in Italia ora sanno che il Molise esiste ed è forte", conclude.