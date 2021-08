L'Italia è in finale per l'oro nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno battuto la Nuova Zelanda facendo anche segnare il nuovo record del mondo di 3'42''307. Domani alle 11.06 la finale per l'oro contro la vincente della sfida tra Gran Bretagna e Danimarca, attualmente in corso.