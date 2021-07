Novak Djokovic sconfitto in semifinale nel torneo olimpico di tennis a Tokyo 2020. Il serbo, numero 1 del mondo, è stato battuto dal tedesco Alexander Zverev che si è imposto per 1-6, 6-3, 6-1. Djokovic deve dire addio al sogno del Golden Slam, la vittoria dei 4 Slam e della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. Nella stagione in corso, il fuoriclasse di Belgrado ha trionfato all'Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon.