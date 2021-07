Tokyo 2020, giornalista italiano positivo al Covid in Giappone

Era sullo stesso volo di diversi atleti azzurri che partecipano alle Olimpiadi: ora è in isolamento in hotel

Un giornalista italiano arrivato ieri all'aeroporto Haneda di Tokyo, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare. Il giornalista era sul volo dove erano presenti diversi atleti della delegazione olimpica per Tokyo, dalla Nazionale di ciclismo a quella di basket, dai tuffatori ad alcuni componenti della squadra di nuoto, ma nessun componente delle squadre azzurre né nessun altro passeggero del volo è stato fermato. Il giornalista, a quanto si apprende, è stato trasferito in un covid hotel giapponese dove resterà dieci giorni per verificarne lo stato con altri tamponi. L'ambasciatore d'Italia a Tokyo sta seguendo la vicenda.