Tokyo 2020, Italia a 37 medaglie: record alle Olimpiadi

Busà sicuro di un posto sul podio nel karate, la spedizione azzurra fa meglio di Roma 1960 e Los Angeles 1932. E in questa edizione dei Giochi, è già sicura di chiudere nella top ten del medagliere

Luigi Busà vola in semifinale nel karate 75 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e si assicura una medaglia. Per l'Italia team sarà la 37esima, record assoluto ai Giochi che migliora i 36 podi ottenuti dalle spedizioni azzurre di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Il 33enne siciliano Busà è arrivato all’ultimo incontro con il rivale di sempre, l'azero Rafael Aghayev, già qualificato. Busà si è imposto per 3-1 dopo un incontro combattuto. Ora se la vedrà con l'ucraino Stanislav Horuna.

Intanto, l'Italia è già sicura di chiudere i Giochi di Tokyo 2020 nella top ten del medagliere. In base al programma degli ultimi due giorni di gara l'Italia Team non può essere raggiunta né della Nuova Zelanda né dalla Corea, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.