Tokyo 2020, karate: Bottaro in finale per il bronzo

L'azzurra Viviana Bottaro si giocherà la finale per il bronzo nel kata, specialita' del Karate all'esordio nel programma olimpico di Tokyo 2020, contro la statunitense Sakura Kokumai.

Niente finale purtroppo nei tuffi dalla piattaforma 10 metri donne per Sarah Jodoin di Maria. L'azzurra si è fermata in semifinale chiudendo 14esima con 294.00 punti. Al Tokyo Aquatics Centre l'italo-canadese non entra tra le prime 12, la 21enne per la qualificazione avrebbe dovuto totalizzare più di 301.40 punti della messicana Alejandra Orozco Loza. "Sono un po' delusa perché la finale era alla mia portata. I punti delle altre non erano così alti. Sono comunque felicissima della mia prima Olimpiade. E vorrei ringraziare le società che mi sono state di supporto in questo periodo. Arriverò a Parigi più pronta: lo prometto", le parole dell'azzurra.