Tokyo 2020, kenyano Kipchoge si conferma campione nella maratona

Il campione olimpico in carica, il kenyano Eliud Kipchoge, si è imposto a Sapporo nella maratona di Tokyo 2020 con il tempo di 2 ore 08'38" bissando il titolo come Abebe Bikila. Medaglia d'argento l'olandese Nageeye, a 1'20", bronzo al belga Abdi, a 1'22". Primo tra gli italiani, 20esimo alla fine, Eyob Ghebrehiwet Faniel che ha chiuso in 2h15'11".

Il keniano Eliud Kipchoge all'eta' di 36 anni è il terzo di sempre a vincere due maratone olimpiche consecutive. I due precedenti, l'etiope Abebe Bikila primo sia Roma nel 1960 che a Tokyo quattro anni dopo, e il tedesco dell'Est, Waldemar Cierpinski a Montreal '76 e Mosca '80.