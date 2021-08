Tokyo 2020, Malagò: "Olimpiadi storiche per Italia multietnica"

"Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi. E' la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. E' una Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia.

“Quaranta medaglie - aggiunge - Lo avevo detto alle persone più care, ero convinto che saremmo arrivati a 39". "Io ho una mia filosofia di vita un po' folle. Faccio da sempre tutto con il numero 13: lo moltiplico per tutto, aggancio il 13 ai contesti della mia vita", dice facendo riferimento al numero che, moltiplicato per 3, avrebbe dato come risultato 39. "Ma sapevo che saremmo arrivati a ottenere un risultato migliore della nostra storia. Le mie previsioni realistiche sono state migliorate dalla medaglia delle Farfalle di oggi".

Un bilancio delle Olimpiadi nell'era covid: "Il presidente del Cio, Thomas Bach, è stato un gigante. i Giochi sono stati un scommessa clamorosamente vinta dal Cio, che sono onorato di rappresentare, del comitato organizzatore, del governo giapponese e delle autorità locali. Ho sempre detto che le Olimpiadi salveranno le Olimpiadi".