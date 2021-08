Tokyo 2020, Palmisano oro marcia 20 km donne

Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d'oro nella marcia 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' l'ottavo oro per la spedizione azzurra ai Giochi e la 36esima medaglia totale: eguagliato il medagliere record di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Al Sapporo Odori Park la trentenne atleta pugliese ha tagliato il traguardo in 1h29'12, davanti alla colombiana Arenas, 1h29'37'', e alla cinese Liu, bronzo in 1h29'57''. La neo olimpionica aveva chiuso ai piedi del podio la sua precedente partecipazione olimpica a Rio 2016. A Tokyo, l'Italia completa una straordinaria doppietta nella marcia: dopo Massimo Stano, oro nella 20 km maschile, arriva il bis in campo femminile. E l'atletica, considerati gli ori di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, cala un poker straordinario.