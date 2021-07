Tokyo 2020, Pellegrini settima nell'ultima finale: "Un bel viaggio"

Federica Pellegrini settima nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 32enne azzurra ha disputato la quinta finale olimpica consecutiva nella specialità, l'ultimo show di una carriera straordinaria. "Sono molto contenta, è stato un bel viaggio. Non voglio piangere… Me la sono goduta dall’inizio alla fine, sono contenta anche del tempo ottenuto", dice l'azzurra dopo la gara chiusa in 1'55''91. L'oro è andato all'australiana Ariarne Titmus, che ha trionfato in 1'53''50, nuovo recordo olimpico. Argento a Siobhan Bernadette Haughey (1'53''92), rappresentante di Hong Kong, e bronzo alla canadese Penny Oleksiak (1'54''70).

"E’ il mio ultimo 200 stile libero a livello internazionale, tra qualche giorno farò 33 anni: è il momento giusto… Volevo ringraziare tutti quelli che hanno tifato per me in questi anni. Io sono fiera di essere stata la capitana in questi ultimi mesi, lascio una squadra che non è mai stata così forte: ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni", dice Pellegrini alla Rai, senza riuscire a trattenere la commozione.