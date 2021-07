Tokyo 2020, Tamberi in finale salto in alto: "Non vedevo l'ora"

"Ho dato l'anima negli ultimi cinque anni per essere qui, è stata una strada infinita e ora sono qui, pronto per vivere quel giorno che chiamavo sogno e oggi chiamo obiettivo"

Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo un errore a 2.28, l'azzurro ha superato la misura, che gli consente di entrare nella finale per una medaglia in programma il 1 agosto.

"Aspetto questa finale da troppo tempo per non divertirmi. Non vedevo l'ora, ho dato l'anima negli ultimi cinque anni per essere qui, è stata una strada infinita e ora sono qui, pronto per vivere quel giorno che chiamavo sogno e oggi chiamo obiettivo. Sono contento di potermi giocare le mie carte" le parole di Tamberi. "Non sorrido troppo perché non è stata una bella gara - ha detto l'azzurro alla Rai - ma l'importante era qualificarsi. I salti sono stati tutti brutti, dal primo all'ultimo, ma l'importante è essere in finale".