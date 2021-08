Tokyo 2020, Tortu fuori da finale 100 metri

Filippo Tortu fuori dalla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha corso in 10''16 nella seconda semifinale, chiusa al settimo posto. ''Penso di aver fatto una buona gara, gli altri hanno corso più forte. Il livello è alto, sono le Olimpiadi. Sono orgoglioso del percorso che ho fatto, del sacrificio e delle emozioni che ho speso per arrivare qui. Non sono stato all'altezza delle mie aspettative, lavorerò per esserlo tra tre anni", ha detto Tortu alla Rai.