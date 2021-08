Tokyo 2020 volley, Italia-Serbia: i quarti in diretta

Tokyo 2020, le azzurre di Davide Mazzanti scendono in campo all'Ariake Arena per affrontare nei quarti di finale le campionesse mondiali della Serbia. Occhi puntanti su Egonu e compagne nella sfida per la semifinale: per le italiane, dopo due sconfitte, questa potrebbe essere la sfida del riscatto. Le azzurre rappresentano l’ultima chance di medaglia negli sport a squadre dopo le eliminazioni degli azzurri del volley maschile e del basket nei quarti dei rispettivi tornei.