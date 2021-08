Tokyo 2020 volley, Juantorena e l'addio alla Nazionale: il messaggio

"Mi dispiace tanto, Italia. Non ce l’ho fatta". Ousmany Juantorena, pilastro della Nazionale di pallavolo, a 36 anni dà l'addio alla maglia azzurra dopo il k.o. contro l'Argentina nei quarti di finale del torneo di Tokyo 2020. "Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta … ! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia . E stato un onore vestire questi colori , ma è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra !!!! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di Volley !!! Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete dato !! Tiferò sempre l’Italia … Vi amo", scrive su Instagram. In un altro post, il passaggio di testimone: il veterano consegna la sua maglia a Alessandro Michieletto, 19enne schiacciatore. "Adesso è tua maschio !! Lascio ufficialmente il 5 a te ! Devi onorarla fino alla fine … È stato un piacere lottare insieme a te . SEI UN FENOMENO !!".