Tomasi, 'con Wonders viaggio all’insegna innovazione'

“Crediamo da sempre che i 3000 chilometri di rete autostradale lungo la Penisola siano elemento cardine dell’accessibilità, oltre che strumento per accompagnare il viaggiatore, in modo innovativo e personalizzato, alla riscoperta del patrimonio culturale, turistico e naturalistico del Paese”. A sottolinearlo è l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, illustrando la nuova iniziativa ’Wonders. Scopri l’Italia delle Meraviglie’ lanciata oggi dalla società.

"Coerente con i principi cardine del Piano di trasformazione di Aspi, Wonders - evidenzia - è l'innovazione che arricchisce l’esperienza di viaggio degli utenti e ci consente di contribuire alla valorizzazione delle bellezze dei territori ricchi di arte e cultura che la nostra rete attraversa. Piattaforma che condivideremo con gli Enti locali, vetrina per promuovere le ricchezze culturali e stimolare i viaggiatori a scoprirne i segreti, fonte di conoscenza per noi di Aspi e per i cittadini”.