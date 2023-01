Tomasini (Inail): 'Con pandemia soluzioni che non si sarebbero mai messe in moto'

Prima della pandemia sullo smart working "eravamo partiti con delle sperimentazioni qualche mese prima, dal punto di vista di strumenti e postazioni, ma con il coinvolgimento solo di 5 strutture e di 350 persone. Poi c'è stata una grandissima accelerazione e occasione. La pandemia ha messo in moto la tanta voglia di individuare delle soluzioni che in altri tempi non sarebbero mai state messe in moto". Così Stefano Tomasini, direttore centrale - direzione centrale per l'organizzazione digitale Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intervenendo al Phygital Talk 'IT & Future of Work' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell’Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.

E Tomasini ha ricordato che "siamo 9mila dipendenti all'interno di Inail, con famiglie professionali molto diverse tra loro e la semplicità e l'integrazione degli strumenti è l'elemento base per connettere questa differente popolazione. Tutti sono stati messi in condizione di connettersi e collaborare con l'azienda ma vanno introdotti anche meccanismi comportamentali", conclude.