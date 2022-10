Tombolini apre pop up store in Rinascente

Tombolini svela le sue nuove collezioni aprendo un pop up store a Milano all’interno degli spazi del department store Rinascente in Piazza Duomo e a Torino presso Rinascente Torino che rimarrà aperto fino al 16 ottobre prossimo.

Un opening che si inserisce nella strategia retail del brand maceratese che prevede di confermare la sua presenza sul mercato italiano, che copre oggi il 40% del suo fatturato, con l’inserimento della sua proposta in selezionati department store. Un progetto questo che, successivamente, sarà esteso anche nei Paesi esteri, puntando a una sempre maggiore internazionalizzazione.

Il pop up store offrirà l’opportunità di scoprire e ammirare le nuove creazioni di Tombolini, in cui ecosostenibilità e tecnologia sono in dialogo con l’autentica sartorialità italiana: dalle iconiche collezioni Tombolini alla leggerezza degli abiti della Zero Gravity. Un concentrato di know how ed expertise artigianale racchiuso in capi unici per tecnica e cura del dettaglio accolti in uno spazio espositivo che, nel design, richiama ed esalta il Dna del marchio.