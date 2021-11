Tomorrow Mobility presenterà nuovi veicoli urbani innovativi e sostenibili

BARCELLONA, 13 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Come ci muoveremo nelle città del futuro? Quali forme di trasporto ridefiniranno il paesaggio urbano? Troverete le risposte a queste domande dal 16 al 18 novembre nelle aree dedicate all'innovazione e alle dimostrazioni all'edizione pilota del Tomorrow Mobility World Congress (TMWC). Tra i nuovi veicoli urbani esposti all'evento ci sarà un robot per la consegna degli acquisti effettuati nei negozi della città, una micronavetta autonoma alimentata a idrogeno e una telecamera con radar per migliorare la sicurezza dei ciclisti.

Organizzata congiuntamente da Fira de Barcelona ed EIT Urban Mobility, un'iniziativa dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) - organismo dell'Unione Europea - il TMWC promuove la progettazione e l'adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile. In occasione dell'evento pilota, il Tomorrow Mobility World Congress riunirà più di cento aziende e organizzazioni e presenterà 75 relatori internazionali nel corso degli eventi congressuali.

Gli esempi includono il Deliverbot, un piccolo veicolo autonomo per il commercio locale della società britannica Delivers.ai che è progettato per fare consegne entro un raggio massimo di circa due chilometri. Il dispositivo è dotato di telecamere, radar e sensori che gli permettono di muoversi lungo i marciapiedi evitando i pedoni e di effettuare consegne in modalità contactless.

La zona per le dimostrazioni del TMWC presenterà anche la micronavetta Auve Tech, un veicolo le cui piccole dimensioni lo rendono adatto a percorsi altamente personalizzati. Sviluppato da un'azienda estone, è il primo veicolo al mondo nella sua categoria a essere dotato di un motore a celle a combustibile idrogeno, una delle motorizzazioni più sostenibili poiché il suo scarico produce solo vapore.

Anche i sistemi di trasporto personale sostenibili come le biciclette fanno parte del futuro della mobilità urbana e il TMWC presenterà le innovazioni in questo campo. La tedesca Dashbike ha progettato un dispositivo omonimo dotato di micro-telecamere e radar per migliorare la sicurezza dei ciclisti. Il Dashbike è posizionato sotto la sella, misura automaticamente la distanza di passaggio dei veicoli che sorpassano il ciclista e memorizza sequenze video che includono tutti i metadati rilevanti sulla manovra. In caso di incidente, le registrazioni possono essere utilizzate come prova in tribunale.

Per promuovere le startup nel settore della mobilità, il TMWC organizzerà incontri tra investitori e oltre 20 aziende tra cui Homyhub, Shotl, Fluctuo, Elonroad, Knot, Nemi, Qucit, Living Map, BlockCity, Hopu, SmartBox4U, TruckY, Vonzu, Nivel.no, Smart Point City, Bia Power, Vianova, SmartMonkey.io e BlueCity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1686473/Tomorrow_Mobility.jpg