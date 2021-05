Toninelli annuncia l'uscita del suo libro: "Scritto da solo, senza filtri"

"Ci siamo! Martedì primo giugno sarà disponibile solo su Amazon il libro 'Non mollare mai'". Così, su Facebook, il senatore M5S ed ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia l'uscita del suo libro che, sottolinea, "ho scritto da solo, senza filtri. È la storia di un cittadino normale, che è entrato nei palazzi del potere grazie al Movimento; che ha deciso di provare a cambiare tutto. È la mia storia personale che vi racconto con sincerità. Perché voglio far arrivare alle persone il messaggio che non tutti in politica sono uguali: ci sono anche coloro che lottano per il bene della gente. Ed io sono uno di questi".

"Mettendomi contro il sistema di potere più potente che abbiamo in Italia -aggiunge- ho subito ogni sorta di denigrazione. Ma questo mi ha permesso di fare la differenza. E ora è giunto il momento che vi racconti tutto: dal nuovo ponte di Genova alle liti col 'collega' Salvini. Esattamente a tre anni di distanza da quel primo giugno 2018, giorno in cui giurai da ministro, ora tutti, se vorranno, potranno sapere come sono andate effettivamente le cose".

"Dentro il libro c’è tanto, c’è la storia di una persona che non ha mai mollato nonostante gli attacchi giunti da ogni parte. C’è tanta sofferenza, ma anche tanta gioia, molta più di quella che possiate immaginare. La gioia che mi ha dato la forza di rialzarmi sempre. E questa forza la ricevo ogni giorno da chi non si è mai fatto influenzare da narrazioni faziose e a testa alta continua a lottare contro il sistema. A tutte queste persone dedico questo libro".