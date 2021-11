TOP 6 profumi per l’autunno-inverno 2021

I migliori profumi per la stagione autunno-inverno 2021 deliziano con la ricchezza di note floreali, legnose e sentori agrumati. Non sono i soliti tipici aromi intensi, orientali o fumosi. Contengono molti riferimenti all'estate passata, le composizioni sono completate da note più rinfrescanti di agrumi ed erbe aromatiche.

Roma, 22 novembre 2021 - Il cambio di stagione non deve essere drastico nell'abbandonare totalmente le fragranze estive preferite. Tuttavia, aggiungiamo a loro altri sentori autunnali. Cerchiamo avidamente note speziate orientali, accordi di pregiati legni profumati, sandalo, patchouli, resine, ambra grigia o muschio. Più spesso scegliamo la vaniglia dolce, le fave di tonka o il miele. I fiori piacciono sempre, indipendentemente dagli sbalzi di temperatura o umidità, ma ora diamo la precedenza a quelli dall’aroma più sensuale e caldo, come il gelsomino, la gardenia o il giglio.

I consulenti del più grande negozio online di cosmetici e profumeria MAKEUP confermano che la stagione fredda avrà un aroma completamente diverso dai precedenti. Ti aspettano tanti profumi distintivi, che permetteranno di entrare con energia nella nuova stagione.

Idôle Aura Lancome

Questa eau de parfum floreale di Lancôme è una fragranza del 2021 per donne coraggiose e sicure di sé. È energizzante, ricordando gli ultimi caldi giorni d'estate. Dà l'impressione di essere avvolti dal sole di un tramonto estivo in riva al mare, grazie alla sfaccettatura salina.

La fragranza combina accordi floreali di quattro varietà di rose con note minerali di sale, che poi sono completate dall’inebriante gelsomino. Questa essenza unica avvolge a lungo con una scia persistente di dolce profumo di vaniglia intrecciato al distinto accento muschiato, donando un tocco caldo e sensuale.

La fragranza Idôle Aura è più di un semplice profumo di lusso per le donne moderne che dona luce interiore e motivazione agli altri. È anche cura dell'ecosistema, perché gli ingredienti provengono da coltivazioni sostenibili, come la vaniglia Bourbon e i petali di rosa Damascena.

BVLGARI Omnia by Mary Katrantzou

Un’altra novità del 2021 destinata alle donne, creata da Alberto Morillas. L'essenza unica, ricca di note di meravigliosi fiori, è ispirata allo stile della fashion designer Mary Katrantzou.

L'affascinante composizione si rivela con note di mandarino e foglie di fico. Il cuore dell'aroma rivela un intreccio floreale di gardenia e fiore d'arancio. La scia finale avvolge a lungo con note di muschio e legni bianchi.

La nuova fragranza della linea Omnia mira a stimolare i sensi, anche i più nascosti, e ricordare la bellezza dell'universo. È un profumo per la donna moderna, sicura di sé, gioiosa, aggraziata e intraprendente. Perfetto da indossare tutti i giorni, soprattutto per il periodo dell'inizio dell'autunno, ricordando i sentori dell’estate ormai passata.

Dior Sauvage Elixir

È una composizione aromatica per uomo del 2021, il cui creatore è François Demachy. Un profumo intensamente concentrato, in cui le note calde e avvolgenti di cannella, noce moscata, cardamomo, lavanda, sandalo, liquirizia, ambra e patchouli, si intrecciano con la leggendaria freschezza del classico Sauvage.

È un'essenza aromatica su misura per l'uomo moderno che incanta con il suo carisma ed eleganza raffinata. Il profumo vivace, sensuale, misterioso, soave e selvaggio nello stesso tempo, è perfetto da indossare nelle giornate più fredde di questo autunno, sia per occasioni speciali che per l’ufficio.

Acqua Di Parma Oud & Spice

La vibrante fragranza maschile, combina “ad arte” il ricco profumo di Oud esaltato da note rinfrescanti di agrumi.

L'Oud è un’essenza estremamente rara estratta dal legno di Agar di Laos, Asia, che è conosciuta per l’eccezionale morbidezza ed equilibrio. Le note avvolgenti dell'Oud vengono decantate dal rinfrescante bergamotto, il fruttato lampone, la maestosa rosa

e toni speziati e caldi di pepe rosa, cannella e chiodi di garofano. Mentre nella scia finale si aggiungono anche toni resinosi di labdano e ipnotico e seducente aroma di patchouli.

La fragranza del gruppo legnoso speziato è perfetta da indossare nelle giornate fredde autunnali e invernali.

Tom Ford, Vanille Fatale

La fragranza unisex del 2017, il cui creatore è Yann Vasnier, appartiene al gruppo ambrato vanigliato. La miscela è una delle più esclusive, personificando il potere della natura e la sensualità ultraterrena. È stata creata per le donne e gli uomini moderni che hanno gusti simili quando si tratta di composizioni di fragranze.

Il profumo si basa su aromi caldi e sensuali dell'Oriente e note di vaniglia di Madagascar, che aggiunge sensualità e carattere seducente. La fragranza intreccia anche note di mirra, rum, olibano, zafferano, coriandolo, arancia, lime, orzo, caffè, prugna, frangipane, narciso, artemisia, rosa, pelle scamosciata, tabacco, mogano, patchouli, muschio di quercia e violetta, che avvolgono piacevolmente il corpo, specialmente nelle fredde giornate autunnali e invernali.

Raffinata e splendida nella sua semplicità, la fragranza Vanille Fatale, è perfetta per persone espressive e raffinate.

Angels' Share di By Kilian

La raffinatissima fragranza unisex del 2020 appartiene al gruppo ambrato vanigliato. Si rivela immediatamente con note di pregiato cognac francese. Questa nota è seguita da assoluta di quercia, essenza di cannella e note di fava tonka. Nella scia finale gli accenti persistenti di sandalo, pralina e vaniglia, creano un sillage inconfondibile e sofisticato. Il risultato è un profumo inebriante perfetto per il periodo freddo.

