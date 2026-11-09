attacco hacker

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Attacchi hacker - (123Rf)
L'agenda

G7 a Parigi, focus su attacchi hacker. Tajani: "Chiederemo un segnale forte"

Il tema della guerra ibrida sarà, su richiesta dell'Italia, tra i temi al centro del dibattito dell'incontro d'Oltralpe. Sul tavolo anche Intelligenza artificiale e crisi internazionali

Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
l'allerta

Cyberattacchi, Tajani: "Pronti a respingerli, non ci lasciamo intimidire"

Se ne parlerà lunedì al G7, mentre martedì ci sarà il Comitato nazionale di sicurezza sugli attacchi informatici



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