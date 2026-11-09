attacco hacker

G7 a Parigi, focus su attacchi hacker. Tajani: "Chiederemo un segnale forte"
Il tema della guerra ibrida sarà, su richiesta dell'Italia, tra i temi al centro del dibattito dell'incontro d'Oltralpe. Sul tavolo anche Intelligenza artificiale e crisi internazionali
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