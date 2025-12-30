milano cortina 2026

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere al Quirinale - Video
Il presidente della Repubblica ha acceso la Fiamma per i Giochi invernali del 2026
Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia nel piazzale del Quirinale. Buonfiglio: "Anche Russia ha firmato per la tregua olimpica"
Oggi la cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma
La fiamma consegnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e dalla tedofora Jasmine Paolini
Il presidente Schiavon: "Ancora disponibilità in strutture Bellunese e Trevigiano, effetto traino già si vede con +8% sul 2024, evento è volano per economia montagna"
I dati del Centro studi di Abitare Co., società specializzata nell’intermediazione immobiliare
La tennista azzurra lo ha annunciato su Instagram